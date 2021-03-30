В Гродненской области ввели местный сбор за пересечение границы на авто: вот сколько придется заплатить

При пересечении границы в Гродненской области на машине придется заплатить местный сбор. Фото: Оксана БРОВАЧ

О том, что в Гродненской области вводится местный сбор при пересечении границы на машине в пунктах пропуска, проинформировало БелТА.

Такое решение было принято гродненским областным Советом депутатов 30 марта. Законодательно введение подобного сбора было закреплено еще ранее обновленным Налоговым кодексом, вступившим в силу с 1 января 2021-го года (29 белорусских рублей - Прим.).

При этом подчеркивается, что сбор просуществует только несколько лет - до 1 января 2023-го года, а все собранные деньги пойдут на борьбу с «ковидом» и антикоронавирусные меры.

Сколько нужно будет платить при пересечении границы на авто? В Гродненской области местный сбор составит 1 базовую величину.

- Платить сбор будут водители авто, принадлежащих организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. Максимальная масса авто не должна превышать 5 тонн. При этом не имеет значения, сколько пассажиров в машине - сбор платиться за одно ТС, - пояснили в пресс-службе Лидского райисполкома.

Будут и определенные категории, которым позволят пересекать границу бесплатно. Это авто, на которых едут через границу на похороны членов семьи или близких родственников, сопровождающие умерших, участники и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.

Решение о выплате сбора при пересечении границы вступает в силу через месяц.

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