В дирекции «Славянского базара» признали, что артисты отказываются от выступлений на фестивале. Фото: mininform.gov.by

В дирекции «Славянского базара» признали, что артисты отказываются от выступлений на фестивале. Информация об этом была размещена в Инстаграме фестиваля.

- На прошлой неделе мы объявили первых участников, которых пригласили в июле в Витебск на «Славянский базар», на 30-ый юбилейный фестиваль. Но волна обращений, которые стали массово получать данные артисты у себя в соцсетях, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает людей менять принятые ранее решения. Полагаем, что зрители и артисты не должны быть оскорблены, так как личный выбор каждого достоин уважения, - прокомментировали в дирекции фестиваля.

Напомним, что Михаил Галустян первым отказался от участия в «Славянском базаре». В понедельник, 29 марта, стало известно, что украинская певица MARUV также не приедет в Витебск.

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