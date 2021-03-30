Лукашенко ответил Западу на санкции: ввел запрет на импортные товары и услуги из этих стран

Лукашенко подписал указ, ставший ответом на санкции в отношении Беларуси. Фото: БелТА.

О том, что Александром Лукашенко принята мера, ставшая фактическим ответом на санкции в отношении Беларуси, проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

Так во вторник, 30 марта, стало известно, что Лукашенко подписал указ, предусматривающий введение запрета на ввоз в Беларусь отдельных категорий товаров и импорт работ и услуг. Это коснется товаров и услуг, выполняемых юрлицами или физическими лицами стран, принявших санкции в отношении Беларуси - белорусских физ- и юрлиц.

Уточняется, что указ Лукашенко подписан с целями безопасности и защиты национальных интересов Беларуси.

Конкретизировать перечень товаров, работ (услуг), регламентируемых указом «О применении специальных мер» (№128 - Прим.), а также, при необходимости, и список иностранных юридических и физических лиц будет Совет Министров.

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