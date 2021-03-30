Боевые действия и танковая переправа через Неман: Минобороны рассказало об учениях на Гожском полигоне

В Минобороны рассказали об очередных учениях военных на Гродненщине. Фото: Минобороны.

О том, что на Гожском полигоне, что в Гродненской области, стартовали тактические учения с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой, - сообщил телеграм-канал Минобороны Беларуси.

Руководит очередными военными учениями генерал-майора Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования. С его слов стало известно, что эти тактические учения будут в себя включать ведение оборонительного боя и активной обороны, проведение контратак, отражение ударов с воздуха и так далее

Танки переправят по понтонному мосту через Неман. Фото: Минобороны.

- При подготовке мероприятия в полной мере учитывался опыт современных войн и локальных конфликтов. Особое внимание уделялось организации взаимодействия между подразделениями различных родов войск, - прокомментировал генерал-майор.

Одной из самых серьезных боевых задач станет переправа танкового подразделения по понтонному мосту «через крупную водную преграду» - реку Неман.

Всего в учениях участие принимают боле 100 единиц бронетехники и более 400 военных.

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