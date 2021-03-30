Новая мутация коронавируса выявлена в Израиле

Минздрав Израиля заявил о новом местном штамме коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что в Израиле обнаружен новый штамм COVID-19, сообщило ТАСС со ссылкой на официальную информацию Минздрава страны.

Речь, по словам специалистов, идет о местном штамме коронавируса. На данный момент его частотность среди новых заболевших довольно редкая. Ученые говорят, что новый штамм коронавируса «не имеет клинического или эпидемического значения», а также что он не вызывает роста темпов инфицирования коронавирусом.

- Штамм не приводит к тяжелым формам заболевания и не влияет на эффективность вакцины, - добавили в Минздраве Израиля.

Также официально сообщается, что штамм периодически появлялся с марта 2020-го по январь 2021-го года, и к настоящему моменту можно говорить о том, что он начинает исчезать.

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