Власти Болгарии частично отменяют антиковидные ограничения, даже невзирая на рост заболеваемости COVID-19

Перед началом туристического сезона Болгария послабляет антиковидные меры внутри страны. Фото: pixabay.com.

О том, что в Болгарии уже с 1 апреля начнут частично отменять антиковидные ограничения, сообщило ТАСС.

Такое решение принято санитарными властями страны, несмотря на рост новых случаев инфицирования коронавирусом в последнее время.

По словам министра здравоохранения Болгарии Костадина Ангелова, с начала следующего месяца в стране разрешат работу общепита на открытых террасах, театрам, музеям, галереям, фитнес-залам - с 30-процентной загрузкой. А уже 5 апреля откроются детсады и ясли, чуть позже, с 12 апреля, начнут работать и школы.

- Крупные торговые центры пока останутся закрытыми. До конца апреля будет запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, - уточнил глава болгарского Минздрава.

С начала пандемии в Болгарии коронавирусом заболели 333 тысячи 250 человек, общее число умерших - 12 тысяч 913 пациентов.

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