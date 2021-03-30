Власти Болгарии частично отменяют антиковидные ограничения, даже невзирая на рост заболеваемости COVID-19

Перед началом туристического сезона Болгария послабляет антиковидные меры внутри страны. Фото: pixabay.com.
О том, что в Болгарии уже с 1 апреля начнут частично отменять антиковидные ограничения, сообщило ТАСС.
Такое решение принято санитарными властями страны, несмотря на рост новых случаев инфицирования коронавирусом в последнее время.
По словам министра здравоохранения Болгарии Костадина Ангелова, с начала следующего месяца в стране разрешат работу общепита на открытых террасах, театрам, музеям, галереям, фитнес-залам - с 30-процентной загрузкой. А уже 5 апреля откроются детсады и ясли, чуть позже, с 12 апреля, начнут работать и школы.
- Крупные торговые центры пока останутся закрытыми. До конца апреля будет запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, - уточнил глава болгарского Минздрава.
С начала пандемии в Болгарии коронавирусом заболели 333 тысячи 250 человек, общее число умерших - 12 тысяч 913 пациентов.
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