Белорусская группа РСП сообщила о переезде в Украину, говорят, временном

Группа РСП переехала в Киев, что продолжать работу над проектами. Фото: Instagram @rspband
О том, что белорусская группа «Разбiтае сэрца пацана» (РСП) уехала и Беларуси, музыканты сообщили в соцсетях.
Напомним, ранее бэнд РСП активно выражал свою гражданскую позицию. И «Комсомолка» сообщала о том, что музыкантов отправили «на сутки» за концерт в Смолевичах.
Также выяснилось, что в Беларуси музыканты неоднократно получали отказы в гастрольной деятельности.
- «РСП» за последний месяц три раза отказали в получении «гастрольки». Мы все очень фанатично относимся к проекту, у нас скоро новый альбом и куча разных идей. Поэтому временно решили переехать в Киев, - написали о переезде музыканты в своем Инстаграме.
Также они уточнили, что пока в Украину переехала половина группы, и добавили - «ждем вторую». В коллективе «Разбiтае сэрца пацана» всего четыре участника Павел Городницкий, Денис Тарасенко, Андрей Осипчик и Александр Ковалев.
- Не знаем, что из этого получится и что будет завтра, но мы во всяком случае попробуем, - сообщили участники РСП.
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