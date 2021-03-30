Глава ВОЗ прокомментировал доклад о поездке в Китай в поисках источника COVID-19

Глава ВОЗ подчеркнул, что ученые обязаны найти источник коронавируса, а мировое сообщество - предпринять все шаги, чтобы такое больше не повторилось. Фото: EPA-EFE | MARTIAL TREZZINI

О том, что специалистами все еще не обнаружен источник COVID-19, сообщило ТАСС со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Так по его словам, ВОЗ все еще продолжает изучать все версии происхождения коронавируса. На данном этапе источник вируса COVID-19 все еще не обнаружен.

Таким был комментарий Гебрейесуса доклада международной миссии экспертов, посетивших Китай в январе - феврале 2021-го года. Сорокастраничный итоговый доклад отражает выводы экспертной миссии, преследовавшей цель выяснить происхождения возбудителя «ковида».

- Касаемо ВОЗ, все гипотезы остаются в силе. Этот доклад знаменует только начало пути. Мы пока еще не нашли источник данного вируса и должны продолжать следовать дорогой науки, - заяви глава международной организации.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что хотя на выяснение происхождения вируса потребуется время, ученые и ВОЗ обязаны перед миром найти источник, чтобы «предпринять шаги снижения риска повторения того, что случилось».

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