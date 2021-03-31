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В Бешенковичах произошла авария на водопроводных сетях – пятеро детей с отравлением в больнице. Об этом сообщили на сайте Бешенковичского райисполкома.

Жители микрорайона улицы Молодежной 30 марта стали активно жаловаться на качество водопроводной воды. В больницу с отравлением попало как минимум 5 детей.

- В ночь с 29 на 30 марта произошла авария на водопроводных сетях. Именно это послужило причиной ухудшения качества воды. На место выехала аварийная бригада, восстановительные работы продолжаются. К домам был организован подвоз в цистернах питьевой воды. Водопроводную воду рекомендуется не использовать для питья, - прокомментировал заместитель председателя райисполкома Виктор Гришан.

Главный врач центральной районной больницы сообщила, что в больницу поступило 5 детей. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Местные жители активно обсуждают ситуацию в социальных сетях и говорят о том, что случаев отравления в городе значительно больше.

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