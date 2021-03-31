Премьер-министр Головченко рассказал, как будет проводиться перераспределение полномочий органов власти

Головченко рассказал, как будет проводиться перераспределение органов власти. Фото: БелТА

Премьер-министр Роман Головченко рассказал, как будет проводиться перераспределение полномочий органов власти. Об этом сообщает БелТА.

- В процессе перераспределения полномочий предполагается повышение роли и ответственности местных органов власти. В том числе это направлено и на раскрепощение инициативы на местах. Подготовка предложений по изменению полномочий велась при активном участии местных органов власти, и они подтверждали свою готовность брать дополнительно на себя принятие решений. В этой работе исходили из основных критериев, что принимать нужно лишь назревшие решения, идти от жизни. Никаких надуманных решений быть не должно, - пояснил Головченко.

По словам премьер-министра, это позволит оптимизировать процедуру и скорость принятия управленческих решений и повысить ответственность лиц и госорганов, которые принимают данные решения, за их последствия.

- На местах лучше знакомы с обстановкой, выстроена необходимая регуляторная база для принятия решений. Расширение полномочий на местах позволит более оперативно принимать решения в части градостроительной и архитектурной деятельности, - отметил Головченко.

На вопрос журналистов не только о готовности местных властей к новым полномочиям, но и наличием у них желания, Головченко рассказал, что большое количество инициатив поступило именно от регионов.

- Большое количество инициатив поступило именно от регионов. И это естественно. Ведь они сталкиваются с этими вопросами на практике. У населения, субъектов хозяйствования в процессе их деятельности возникают ситуации, которые необходимо урегулировать. Если местные органы власти видят, что можно сделать все в более сжатые сроки, более оперативно, без ущерба для интересов государства, то вносят такие предложения, - подытожил Головченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Головченко: «Несмотря на беспрецедентное давление в 2020 году была обеспечена устойчивая работа экономики».

Серьезная проблема, которая на сегодня стоит, – это высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики. (подробности)

Головченко: население Беларуси в десять раз сократило покупку валюты.

По сравнению с августом цифры серьезно изменились. (подробности)