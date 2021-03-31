В Минске на перекрестке у ЦУМа 31 марта с 9 до 14 не будут работать светофоры. Фото: planetabelarus.by

В Минске на перекрестке у ЦУМа 31 марта, в среду, с 9 до 14 не будут работать светофоры. Информацию об этом разместили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- На пересечении проспекта Независимости с улицей Гикало будут проводиться плановые работы по замене светофоров. Планируется, что работы продлятся до 14 часов, - рассказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции просят участников дорожного движения учитывать информацию при выборе маршрута.

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