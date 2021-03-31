В Бресте спасатели отговорили 23-летнего парня прыгать с крыши одноэтажного здания. Фото: БелТА

В Бресте спасатели отговорили 23-летнего парня прыгать с крыши одноэтажного здания. Информация об этом была размещена на сайте МЧС.

- Инцидент произошел во вторник, 30 марта. В МЧС поступило сообщение о том, что молодой человек собирается предпринять попытку суицида. Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что человек стоит на крыше одноэтажного здания по улице Орджоникидзе, - рассказали в МЧС.

И добавили, что до прибытия старшего инспектора-психолога, замначальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Центра оперативного управления Брестского областного УМЧС Виктор Вавришук начал разговаривать с 23-летним парнем.

- Спасатели поднялись по забору на кровлю здания, обездвижили молодого человека и произвели его спуск по трехколенной лестнице, предварительно застраховав спасательной веревкой. Парня передали врачам, - отметили в МЧС.

В Бресте спасатели отговорили 23-летнего парня прыгать с крыши одноэтажного здания. Фото: МЧС

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