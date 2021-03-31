В Минске автомобиль не уступил дорогу автобусу и врезался в него. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске автомобиль не уступил дорогу автобусу и врезался в него. От удара машину выбросило за пределы проезжей части. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел 30 марта, во вторник. За рулем автомобиля «Фольксваген» находился 35-летний водитель. Он ехал по проспекту Независимости в сторону улицы Натуралистов. При перестроении водитель авто не уступил дорогу автобусу, который двигался в попутном направлении, и врезался в него. От удара машину выбросило за пределы проезжей части, - рассказали в ведомстве.

В результате случившегося никто не пострадал. У транспортных средств механические повреждения.

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