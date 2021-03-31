Макрон и Меркель в разговоре с Путиным выступили за свободные выборы в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Франции Эманнуэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выступили за инклюзивный диалог и свободные выборы в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии.

- В контексте Беларуси канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за национальный инклюзивный процесс диалога и свободные выборы в Беларуси, - написано в сообщении правительства Германии.

Владимир Путин, в свою очередь, в разговоре с Макроном и Меркель отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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