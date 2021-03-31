В Генпрокуратуре рассказали, что уголовное дело об организации студенческих протестов было направлено в Мингорсуд Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Генеральной прокуратуре рассказали, что уголовное дело об организации студенческих протестов было направлено в Минский городской суд. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

- Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении 12 граждан, которым инкриминирована организация с августа по ноябрь 2020 года в Минске групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок и были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы учреждений и общественного транспорта, - прокомментировали в генеральной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что среди обвиняемых – бывший ассистент кафедры одного из вузов 41-летний Ф., молодые люди 1996-2001 года рождения в числе которых студенты.

- В ряде случаев Ф. координировала действия участников протестов в части их перемещения и минимизации задержаний, а также информировала о местонахождении сотрудников милиции. Заявленная цель – «собрать больше людей и идти срывать занятия», - отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также отметили, что Ф. принимала участие в видеоконференции с представителями так называемого «стачкома» от вузов, на которых и обсуждались организационные вопросы акций протеста и их формат.

- После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по части 2 статьи 17 УК и по части 1 статьи 342 УК, - сообщили в Генеральной прокуратуре.

Меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

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