Следственный комитет завел уголовные дела в отношении Николая Дедка Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Следственный комитет завел уголовные дела в отношении Николая Дедка. В ведомстве отметили, что в ходе расследования были получены доказательства о его причастности к совершению ряда преступлений. Информация об этом была размещена на сайте СК.

- В ходе расследования следователями совместно с сотрудниками ГУБОПиК МВД были получены доказательства о причастности Николая дедка к совершению ряда преступлений, в том числе – по статье 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, - пояснили в ведомстве.

В СК добавили, что из материалов уголовного дела следует, что Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал «Мiкоlа».

- На данный момент уже получены доказательства, которые свидетельствуют о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Беларуси. Указанные действия совершались с использованием управляемого Дедком телеграм-канала. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 361 УК. В указанном интернет-ресурсе были опубликованы призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников милиции, призывы к угрозам, насилию и оскорбление сотрудников правоохранительных органов, журналистов и госслужащих, - рассказали в Следственном комитете.

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2020 года Николай Дедок был задержан на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области, где он на протяжении длительного времени скрывался от сотрудников милиции.

- В ходе обыска в съемной квартире были обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые, согласно заключению эксперта, являются предметами, поражающее действие которые основано на использовании горючих средства. В отношении Дедка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 295 – УК – Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, - прокомментировали в СК.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, которая ранее была применена в обвиняемому, не изменялась.

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