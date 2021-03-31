Со 2 апреля «Белавиа» возобновляет авиарейсы в Калининград
Фото: Сергей ГАПОН
Со 2 апреля «Белавиа» возобновляет авиарейсы в Калининград. Информация об этом была опубликована на сайте авиаперевозчика.
- Рейсы из Минска будут выполняться по пятницам с вылетом в 8.30, с прибытием в Калининград 8.30. Обратный рейс из Калининграда – в 9.10, с прибытием в белорусскую столицу в 11.10. Время для всех аэропортов указано местное, - говорится в сообщении.
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