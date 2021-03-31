В Минске на Одинцова машина сбила 60-летнюю женщину. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на Одинцова машина сбила 60-летнюю женщину. Информацию о случившемся опубликовали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел 31 марта, в среду. За рулем автомобиля «Фольксваген» находился 33-летний водитель. Он ехал по улице Одинцова в направлении улицы Якобувского. Недалеко от дома №65 водитель сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - прокомментировали в ведомстве.

В Минске на Одинцова машина сбила 60-летнюю женщину. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Женщина была доставлена в больницу.

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