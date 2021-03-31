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Общество31 марта 2021 11:57

Адвоката Сергея Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов

Зикрацкий добавил, что теперь не может осуществлять адвокатскую деятельность
Инна КОРСАК
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Адвоката Сергея Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов. Фото: onliner.by

Адвоката Сергея Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов.

- Я узнал, что мое исключение из коллегии адвокатов решили форсировать. В предыдущих случаях непрохождения аттестации коллегия адвокатов ждала, пока Министерство юстиций прекратит действие лицензии и только после этого исключала адвоката. Минюст еще не забрал мою лицензию, но заседание по исключению меня из коллегии адвокатов запланировано уже на среду, 31 марта, - написал у себя на странице Facebook Зикрацкий.

Позже Сергей Зикрацкий рассказал порталу tut.by, что он не может осуществлять адвокатскую деятельность.

- Решением Совета Минской областной коллегии адвокатов от 31 марта я исключен из коллегии адвокатов. Теперь я не могу осуществлять адвокатскую деятельность, - рассказал Зикрацкий.

Напомним, что адвоката Сергея Зикрацкого 24 марта вызывали на внеочередную аттестацию. Он ее не прошел.

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