19-летнюю девушку из Молодечно шантажировали ее же интимными фотографиями.

С заявлением в милицию обратилась 19-летняя жительница Молодечно. Неизвестный прислал ей ее же интимные фотографии. Девушка вспомнила, что год назад отправляла эти фотки своему знакомому. Чтобы интимные изображения не стали достоянием общественности, злоумышленник потребовал перевести на карту 4 000 российских рублей. В противном случае, он грозился разослать откровенное фото всем друзьям девушки из соцсети.

Молодечненским РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» - злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас его вычисляют, но пока не нашли.

В милиции напоминают: не надо вести либо своевременно удалять переписки приватного характера из соцсетей. При общении с малознакомым человеком, чтобы не стать жертвой вымогательства, не стоит раскрывать подробности личной жизни и отправлять фото либо видео, которые в дальнейшем могут быть использованы против вас.

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