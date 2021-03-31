Всемирный банк: Беларусь должна России 8,1 миллиарда долларов.

Всемирный банк опубликовал информацию об иностранных государствах — должниках Российской Федерации. Интересно, что Минфин России такие сведения раскрывает редко, пишет РБК. По данным Всемирного банка, на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам: это либо долги государств, либо долги юрлиц, гарантированные государствами. Крупнейшим государственным должником России является Беларусь — 8,1 миллиарда долларов на конец 2019 года (сумма совпадает с той, которую Минфин Беларуси раскрывал в проспекте своих еврооблигаций в июне 2020 года). Напомним, в конце 2020 года Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще одного миллиарда долларов от России. Также больше миллиарда долларов на конец 2019 года были должны России Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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