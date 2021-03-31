Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 марта 2021 года: 1213 новых случаев COVID-19 и снова 10 смертей за сутки.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 213 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 337 пациентов, - сообщает Минздрав. Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 321 807 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 312 320 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 247 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 628 тестов. Всего в стране проведено 5 368 412 тестов.

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