В Минздраве рассказали о проверке ЧП с подачей кислорода в витебской больнице Фото: Иван Макеев

Специалисты Минздрава проводят проверку случаев смерти пациентов в реанимации Витебской больницы скорой медицинской помощи. 30 марта в министерстве прошло заседание лечебно-контрольного совета (ЛКС) по вопросу работы этого медучреждения в условиях коронавируса, были обнародованы некоторые подробности происшествия.

В составе комиссии были ведущие эксперты республики. Они изучили материалы двух проверок, проведенных комиссиями Минздрава, а также протоколы Клинико-патологоанатомической конференции Витебской области по случаям смерти пациентов в реанимации.

«ЛКС установил целый ряд недостатков в организации медицинской помощи пациентам в реанимации вышеуказанной больницы, в том числе в организации необходимого обследования и лечения, мониторинга динамики состояния пациентов, оформления медицинских документов, не соблюдение санитарно-противоэпидемического режима», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

Кроме того, комиссия установила причины и условия, которые привели к аварийной ситуации в работе кислородно-распределительного узла и кратковременного прекращения подачи кислорода в отделении реанимации.

«Выявлено несоответствие используемого оборудования государственным стандартам», – отметили в Минздраве.

Итоги и решение комиссии опубликуют на официальном сайте министерства после проведения дополнительно назначенной ЛКС независимой Клинико-патологоанатомической конференции на республиканском уровне по двум случаям смерти пациентов и ЛКК Витебской области по одному случаю, а также после дополнительного предоставления документов по процедуре закупки и порядку использования кислородного оборудования.

Напомним, что ранее завотделением БСМП Владимир Мартов рассказал об остановке подачи кислорода к аппаратам ИВЛ, из-за чего, по его словам, погибли несколько человек.

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