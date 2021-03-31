Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть 31 марта

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети 25 марта Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть 31 марта, об этом сообщили в Министерстве энергетики.

«После выполнения регламентных работ 31 марта в 14.42 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Согласно программе этапа опытно-промышленной эксплуатации, регламентные работы и испытания на первом энергоблоке продолжатся.

«Началась подготовка к проведению комплексного опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. Ожидается, что к этим работам специалисты приступят в середине апреля», – добавили в Минэнерго.

Напомним, что отключили первый энергоблок от сети 25 марта.

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