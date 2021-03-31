Задержанный в Конго Александр Зингман вышел на свободу

Момент ареста бизнесменов. Фото: ilsole24ore.com

Белорусский бизнесмен, почетный консул Зимбабве Александр Зингман, который был задержан в аэропорту Лубумбаши в Конго, освобожден из тюрьмы. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси порталу Onliner.

Официальный представитель МИД Анатолий Глаз добавил, что обвинение Зингману предъявлено не было.

Напомним, что его арестовали в аэропорту Лумумбаши –одного из крупнейших городов Демократической республики Конго, 19 марта. Зингман – почетный консул Зимбабве в Беларуси с 2019-го года. Он занимается поставками сельскохозяйственной и промышленной техники в Африку. Местные СМИ тогда сообщили, что он может быть причастен к торговле оружием.

Читайте также:

МИД Беларуси о задержании в Конго Александра Зингмана: «Уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны»

23 марта стало известно о задержании в Конго белорусского бизнесмена и почетного консула в Зимбабве Александра Зингмана (подробности).