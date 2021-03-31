Под Мозырем женщину до смерти избил сожитель. Труп нашли только через пять месяцев.

Эта история произошла еще в конце октября, но стало известно о ней только сейчас. 29 марта в милицию Мозыря пришла женщина. Она сказала, что ее 33-летняя знакомая из Ельска (это городок под Мозырем) еще с прошлой осени перестала выходить на связь. В последний раз подруги созванивались, когда пропавшая отмечала свой день рождения.

И вот что выяснили милиционеры. Оказалось, что женщина жила с 53-летним машинистом экскаватора, злоупотребляла спиртным, не работала. Его опросили. Он рассказал, что его спутница уехала с другим в Россию, и якобы на трассе под Тулой ее видел дальнобойщик. Правда, личность водителя сожитель так и не смог раскрыть, чем и вызвал сомнение в правдивости показаний. Правда потом его причастность к исчезновению женщины установили сыщики областного УВД и полиграфологи.

Оказалось, что еще в конце октября прошлого года мужчина вернулся из командировки и застал возлюбленную пьяной. Он буквально за шкирку вытянул ее из дома, несколько раз ударил и оставил во дворе. На следующий день увидел пострадавшую мертвой на том же месте – и решил скрыть преступление. Труп он завернул в клеенчатую скатерть, отнес в сарай и закопал.

Возбуждено уголовное дело за убийство. В 2018 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сопротивление милиционерам - при задержании за пьяное вождение применил насилие в отношении инспекторов ГАИ.

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