Работающих на несанкционированных акциях журналистов в Беларуси намерены приравнять к их участникам Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поправки в закон о СМИ готовят в Беларуси, ожидается, что журналистов, работающих на массовых несанкционированных акциях, приравняют к их участникам. Такое заявление сделал 31 марта глава общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько в интервью порталу «Смартпресс».

– Сейчас в готовящихся изменениях в закон о СМИ, если мероприятие не разрешено по закону, то любой журналист, находящийся там, уже не журналист, а просто гражданин, который участвует в несанкционированном мероприятии. Я считаю это правильно, – заявил Давыдько.

Он высказал мнение, что часто такие акции проводятся не ради самого мероприятия, а для попадания в СМИ.

– Что тут комментировать, надо быть лояльными, надо быть законопослушными, – считает руководитель «Белой Руси».

По его словам, «сейчас много одиозных средств массовой коммуникации, которые работают в интернете, у которых миллионные посещения, где постоянно идет непрекращающийся ежесуточный митинг против действующего президента, власти».

Давыдько также сравнил СМИ с огневыми точками.

– Мы рассуждаем будто сейчас обычное время, но всем надо понимать, что идет в мире война. Информационная война в своем апогее, один шаг до горячей фазы. И надо уже привыкать жить по военному времени, т. е. отвечать за свое слово, поступок и ответственность другая. Любое СМИ – это уже огневая точка или противника, или союзника. И подавление огневых точек противника, это один из постулатов боевых действий, – считает он.

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