Еще один иностранный артист отказался участвовать в «Славянском базаре»

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко заявил, что не поедет на фестиваль "Славянский базар".

Один за за другим зарубежные артисты отказываются от анонсированного участия в “Славянском базаре”, который пройдет в Витебске летом. 29 марта стало известно о том, что известный российский артист Михаил Галустян назвал фейком размещение своего имени на афише концерта-закрытия фестиваля. Вечером 29 мартастало известно, что украинская певица MARUV, которая должна была стать одним хэдлайнеров запланированного в ночь с 17-го на 18 июля концерта «Ритмы лета», от участия в фестивале также отказалась. А самым первым принимать участие в фестивале 2021 года отказался фронтмен группы «Рондо» Александр Иванов. Сначала он, как сообщают «Народныя навіны Віцебска», в ответ на сообщение пользователя написал в своем инстаграм, тоже написал, что не планирует выступать летом в Витебске, однако через некоторое время этот пост исчез.

31 марта стало известно, что на фестиваль не приедет известный уукраинский телеведущий Тимур Мирошниченко, который до этого 10 лет был ведущим фестиваля от Украины.

- Журналисты некоторых сомнительных изданий и соцсети “отправили меня в этом году на мероприятие Лукашенко». Я действительно более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история о музыке. До этого года, когда ситуация в Беларуси напряглись настолько, что вряд песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам, - написал Тимур Мирошниченко в своем Instagram.

Напомним, что в дирекции «Славянского базара» признали, что артисты отказываются от выступлений на фестивале. И добавили, что «артисты и зрители не должны быть оскорблены, так как личный выбор каждого достоин уважения»

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