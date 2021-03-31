Книга «Беларуская нацыянальная ідэя» признана экстремистской в РБ – за хранение грозит штраф. Фото: pixabay

Минская областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции нашла в книге «Беларуская нацыянальная ідэя» признаки проявления экстремизма. Об этом сообщает Еврорадио.

Вскоре состоится первый суд по делу о хранении этой книги. За это, а также за ее распространение теперь смогут наказывать штрафом.

Она вышла из печати в 2020 году. В книгу вошли беседы из программы «Идея Х» на Еврорадио, которые вели Змитер Лукашук и Максим Горюнов в эфире с самыми разными людьми. Всего 85 интервью, 600 страниц. Авторы попробовали узнать, какая же в Беларуси национальная идея, и существует ли она вообще.

Отметим, что на 31 марта 2021 года «Беларуская нацыянальная ідэя» пока не внесена в республиканский список экстремистских материалов, который опубликован на сайте Мининформа.

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