В Гродно старшеклассник решил познакомиться со студенткой и для этого «заминировал» поезд.

Днем 30 марта в дизель-поезде «Лида-Гродно» 17-летней первокурснице вуза в соцсети пришло сообщение от незнакомца: «безопасность этого поезда зависит только от тебя… Взрыв произойдет через 19 минут», сообщает УВД Гродненского облисполкома.

По данным ведомства, девушка испугалась и обратилась к наряду сопровождения. Состав экстренно остановили и вызвали на место саперно-пиротехническую группу. Поезд обследовали – взрывоопасных предметов не нашли. Задержка движения составила чуть больше 10 минут.

Сотрудники Гродненского ОВД на транспорте быстро нашли автора сообщений: 17-летний житель Скиделя находился в том же вагоне. С его слов, таким образом он хотел познакомиться со студенткой. Следователи уже возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. По этой статье светит до семи лет тюрьмы.

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