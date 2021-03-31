В Минздраве сказали о планах привить 4 млн белорусов от коронавируса к осени 2021 года

В Беларуси к осеннему сезону планируется привить около 4 миллионов человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пресс-службе Минздрава Беларуси сообщили 31 марта о том, что «Белмедпрепараты» уже в середине апреля 2021-го года выпустят первую промышленную партию российской вакцины «Спутник V».

А также повторили ранее озвученную информацию об объемах выпуска вакцин: 100 тысяч в апреле, а далее по 500 тысяч вакцин ежемесячно.

- Когда говорится о 500 тысячах вакцин, подразумеваются сразу два компонента. То есть речь идет о вакцинации 500 тысяч человек, - уточнил глава ведомства Дмитрий Пиневич и добавил. - На днях в Беларусь поступила партия в 100 тысяч доз второго компонента «Спутник V» и она распределяется по территории страны.

Рассчитывая на 500 тысяч доз вакцины ежемесячно, Минздрав уже распланировал и темп вакцинации от коронавируса в Беларуси. Так в апреле - мае текущего года планируется привить около 1 миллиона человек. А уже к осени в планах достижение «желаемой цифры» в 4 миллиона вакцинированных от «ковида» по всей стране.

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