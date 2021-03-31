Лидер System of a Down рассказал, что думает о мирных протестах в Беларуси. Фото: Instagram

Лидер группы System of a Down и политический активист Серж Танкян высказал свое мнение о политическом кризисе в Беларуси. Эту тему подняли его поклонники во время прямого эфира в Instagram, где он отвечал на вопросы фанатов.

В частности, у него спросили, что он думает о мирных протестах в Беларуси, которые начались после президентских выборов в августе 2020 года.

– Протесты в Беларуси продолжаются уже некоторое время, и Лукашенко жестоко подавляет их. К сожалению, Россия, то есть Путин принял его сторону. И это действительно грустно. Чему меня научила «бархатная революция» в Армении в 2018 году, так это тому, что ненасильственный протест работает, изменения возможны. Я хочу, чтобы люди посмотрели фильм I’m Not Alone («Я не одинок») об армянской революции. В нем есть подсказка, как работает так называемое децентрализованное гражданское неповиновение, – сказал Танкян, его цитирует tut.by.

Кроме того, он назвал несколько ненасильственных тактик борьбы в ходе недавних протестов в Армении, отметив, что с печалью следит за происходящим в Беларуси, Мьянме и других странах, где жители протестуют.

Музыкант уверен, что люди не просто так вышли на улицы – они больше не могут принимать систему, которая не изменялась годами, и теперь борются за перемены, чтобы их дети могли жить в лучшей стране и им не пришлось эмигрировать.

Читайте также:

Актрису Сашу Бортич удаляют из промокампаний из-за участия в акциях в поддержку Навального

Ранее артистка не раз выходила с пикетом к белорусскому посольству в Москве (подробности).

Вот каким получился новый клип лидера System of a Down с белорусской актрисой Сашей Бортич в главной роли

Актриса Саша Бортич, уроженка Беларуси, стала главной героиней нового клипа Elasticity вокалиста группы System of a Down Сержа Танкяна (подробности).

Актриса Саша Бортич рассказала о переписке с Сергеем Тихановским в интервью Юрию Дудю

Также она назвала свои любимые видео, снятые во время протестов в Беларуси (подробности).