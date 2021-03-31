«Передвигается железнодорожным транспортом»: на Гомельщине разыскивают сбежавшего 13-летнего подростка

Алексей Кудин ушел из дома 26 марта. Фото: МВД.

О том, что правоохранители объявили в розыск 13-летнего жителя Светлогорска Алексея Кудина, сообщил телеграм-канал МВД «Разыскивает милиция».

Милиция сообщает, что подросток ушел из дома поздно вечером в пятницу, 26 марта. С тех пор о нем ничего неизвестно. Ранее парень уже убегал из дома. Родные предполагают, что он может передвигаться железнодорожным транспортном, а также, возможно, находится в районе железнодорожных вокзалов или станций.

Пропавший подросток и ранее сбегал из дома. Фото: МВД.

- На вид пропавшему Алексею Кудину 13 - 14 лет, его рост около 150 - 155 сантиметров. Парень худощавый, его волосы черные и короткие, глаза карие, уши слегка оттопырены, нос прямой, губы тонкие, - сообщили приметы подростка в пресс-службе.

Из дома школьник ушел в сером зимнем пальто на молнии с капюшоном, серых штанах, черных зимних полуботинках и вязаной голубой шапке.

Если вы видели подростка, знаете его местонахождение позвоните «102».

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