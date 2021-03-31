Очень точечно: премьер-министр Беларуси рассказал, какими будут контрсанкции. Фото: БЕЛТА

Глава белорусского правительства Роман Головченко прокомментировал санкции, которые Беларусь введет в ответ на такие же меры других стран в отношении республики.

Так, в ходе рабочей поездки на Мозырский НПЗ 31 марта он заявил, что подписан указ о возможности введения ответных защитных мер по отношению к тем, кто применяет неправомерные санкции экономического порядка к Республике Беларусь и конкретным предприятиям.

– Кто войдет в этот список, определит правительство. К сожалению, западные партнеры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь в ситуации. Тем самым оказывают давление на страну. Мы будем действовать в ответ очень точечно и останемся в этом плане гораздо более чистоплотными. Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики, – заявил Головченко.

Напомним, что во вторник, 30 марта, стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий введение запрета на ввоз в Беларусь отдельных категорий товаров и импорт работ и услуг. Это коснется товаров и услуг, выполняемых юрлицами или физическими лицами стран, принявших санкции в отношении Беларуси - белорусских физ- и юрлиц.

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