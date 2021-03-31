В Беларуси почетными донорами смогут становиться только сдающие кровь бесплатно

Из-за коронавируса в 2020-ом году в Беларуси снизились объемы забора донорской крови. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О посещении главой администрации президента Игорем Сергеенко в среду, 31 марта, РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщила пресс-служба Минздрава.

Во время рабочего мероприятия речь шла о донорстве крови в Беларуси. Так представитель президентской администрации раскритиковал затягивание работы над законопроектом о донорстве кров.

- Работу по подготовке законопроекта нужно активизировать, - заявил Сергеенко.

Также среди тем был вопрос расширения льгот для почетных доноров, но только с условием того, что звание будут получать только люди, сдающие кровь безвозмездно. В Минздраве рассказали, что ежегодно в Беларуси появляется примерно 3 тысячи новых почетных доноров, всего же их более 65 тысяч человек.

Так что в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий констатировали, что в Беларуси нет недостатка в донорах. Хотя и уточнили, что в 2020-ом году из-за пандемии коронавируса было небольшое снижение забора крови, что однако удалось наверстать уже за первые три месяца 2021-го.

- Беларусь заготавливает около 240 тонн (донорской крови - Прим.), для сравнения: Казахстан - 100 тонн. Например, Беларусь полностью покрывает свои нужды в альбумине - белке, который получают только при переработке донорской крови, а используют, в том числе, в лечении тяжелых ковидных пневмоний, - сообщили в РНПЦ.

И напомнили, что белорусские специалисты РНПЦ одни из первых в мире создали иммунную плазму анти-COVID-19 для лечения больных коронавирусной инфекцией. Только в 2020-ом году такую помощь получили более 3,5 тысяч жителей республики. С апреля прошлого года антиковидную плазму сдали более 2000 доноров, прошло 4000 донаций плазмы.

На данный момент обсуждается вопрос привлечения большего числа безвозмездных доноров.

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