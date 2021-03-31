Хорватия разрешила въезд в страну тем, кто привился вакциной от COVID-19 «Спутник V»

Путешественники смогут въехать в Хорватию с 1 апреля, если подтвердят, что прошли вакцинацию от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Путешественники смогут въехать в Хорватию с 1 апреля, если подтвердят, что прошли вакцинацию от коронавируса, причем въезд разрешат также тем, кто привился российским препаратом «Спутник V». Об этом 31 марта сообщил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Власти этой страны обнародовали в среду новые меры по борьбе с пандемией COVID-19, которые начнут действовать 1 апреля, а продлятся пока до 15 апреля.

– Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны-участницы ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней, – уточнил чиновник, его цитирует агентство «РИА Новости».

Божинович добавил, что в ЕС уже работают над так называемыми COVID-паспортами, однако пока нет заключения по поводу вакцин, которые не зарегистрированы в Евросоюзе.

– Если это окажется в повестке дня, что точно произойдет, и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина – российская или китайская – и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные, – подчеркнул министр.

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