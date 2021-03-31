Один из могилевских вузов сменил название. Фото: mgup.by

Могилевский государственный университет продовольствия сменил свое название. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Соответствующий указ подписал 26 марта министр образования Игорь Карпенко.

Новое название – Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий.

Сокращенно его будут называть БГУТ.

Добавим, что до 2002 года он был Могилёвским технологическим институтом, МТИ, затем до 2021 года назывался Могилёвский государственный университет продовольствия, МГУП. Это единственный в Беларуси вуз пищевого профиля.

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