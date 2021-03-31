С 31 марта началась международная онлайн-продажа билетов на «Славянский базар»: посмотрели цены

Начались продажи билетов на "Славянский базар в Витебске" в июле 2021 года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среду, 31 марта, стартовали международные продажи билетов концертов «Славянского базара в Витебске», информирует БелТА.

Билеты на XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар» начали продавать онлайн различные ресурсы: сайты kvitki.by и ticketpro.by, а также в Латвии bilesuserviss.lv, в Литве bilietai.lt, в Эстонии piletilevi.ee. Оффлайн продажи стартовали раньше - с 26 марта в кассах фестиваля в Витебске.

Самые дешевые билеты на концерты "Славянского базара" - 25 рублей, самые дорогие - 200. Фото: Instagram @festivalvitebsk

«Комсомолка» посмотрела цены на мероприятия фестиваля на официальном сайте «Славянского базара в Витебске» 2021 года. Цены на билеты стартуют от 25 до 200 белорусских рублей. Самые дорогие билеты на концерты торжественного открытия и закрытия 60 - 200 и 50 - 150 белрублей соответственно

Напомним, «Славянский базар в Витебске» пройдет с 14 по 19 июля 2021-го года. Основные мероприятия запланировано провести в закрытых залах, но, исходя из эпидобстановки и требований Минздрава, любой проект организаторы готовы оперативно перевести в уличный формат.

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