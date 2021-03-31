А вы заметили? Впервые за 13 лет поменялся логотип «Яндекса»

Яндекс поменял логотип. Фото: (c) Яндекс.

В среду, 31 марта, изменился логотип главной страницы «Яндекса». Внимательные пользователи заметили изменения в логотипе, шрифтах надписи, а также поисковой строки. Сменилась и плашка «Яндекса» - теперь она представляет собой красный круг с белой буквой «Я» внутри.

В компании рассказали, что новая айдентика «Яндекса» появится не только в сети, но и оффлайн, например, на сумках курьеров. А шрифтовое решение будет внедрено также в логотипы сервисов.

Яндекс не менял свой логотип последние 13 лет. Фото: (c) Яндекс.

Интересно, что новый лого и всю айдентику компания не стала заказывать «на стороне». Ее разработали специалисты «Яндекса» совместно с Ильей Рудерманом, дизайнером шрифта, продолжительное время сотрудничавшим с компанией и участвовавшим в разработке шрифта Yandex Sans.

Дизайн-директор «Яндекса» Геннадий Лохтин рассказал «РИА Новости», что логотип компании не менялся уже почти 13 лет: «Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили».

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