КГБ Беларуси рассказало о шпионе-предателе и об инсценировке «сливов телефонных разговоров» Эйсмонт с Басковым и Латышёнком

В КГБ Беларуси рассказали о разоблачении "шпионской сети". Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.

В среду, 31 марта, в эфире телеканала ОНТ показали расследование белорусских спецслужб: сюжет, подписанный шпионским детективом, вышел под названием «Операция КГБ «Манкурты».

В сюжете показали, как в Беларуси спецслужбами были организованы «сливы» телефонных разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт с Басковым и Латышёнком. Аудиозаписи которых были несколько месяцев назад опубликованы в интернете.

В эфире ОНТ сказали, что спецоперация должна была завершиться еще осенью 2020-го года. Но уточнили «потянув всего за одну ниточку, контрразведка изобличила целую сеть тех, кто использовал все возможности, чтобы перевернуть Беларусь». По заявлению КГБ якобы «сливы» оказались инсценировкой, на которую «купились блогеры экстремистского телеграм-канала».

Также сообщалось, что один из сотрудников КГБ, работавший на иностранные телеграм-каналы, не мог ничего знать об этом следственном эксперименте и продавал аудиозаписи разговоров блогерам - Путило и Макару.

Наличие в структуре предателя, имеющего доступ к «секретам», глава КГБ Иван Тертель назвал ЧП. Далее в эфире показали кадры оперативной съемки расследования и обличение лиц причастных к шпионской деятельности, показали переписки со шпионом, рассказали о планах и предполагаемом маршруте его выезда за пределы Беларуси.

В сюжете заявили, что секретные данные сливал один из сотрудников КГБ, подполковник Алексей Хралович. Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.

А также сообщили, что найти шпиона в структуре удалось. И заявили, что секретные данные сливал один из сотрудников КГБ, подполковник Алексей Хралович.

Еще в сюжете сообщили, что в Польше долгое время предпринимались попытки организовать его выезд из Беларуси: через посольства, диптранспорт и т.д. Но и пытались вывезти его через территорию России: в Киев, а затем Варшаву.

В эфире госТВ сообщили, что секретная информация, которая якобы оказалась в наличии у белорусского разведчика, вызвала конкуренцию у блогера Степана Путило и экс-силовика Игоря Макара.

Сообщается, что к попытке вывоза «шпиона» подключили и еще одного бывшего правоохранителя - Вячеслава Сидоракина.

В конце передачи заявлялось, что судьба Алексея Храловича в Польше никого не интересовало, но всем было важно обладание той «ценной информацией», которую он хотел продать.

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