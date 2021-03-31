«Мы не знаем, кто рядом с нами»: главный санитарный врач Минска про необходимость масок в транспорте и общественных местах

В Минске с 31 марта начинается масштабный мониторинг соблюдения масочного режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам главного государственного санитарного врача Минска, в столице по-прежнему регистрируются случаи заболеваемости коронавирусом. В связи с этим Светлана Ермак напомнила о необходимости ношения защитных масок, а также заявила, что в Минске будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Подробности сообщил телеграм-канал Мингорисполкома «Минск. Официально».

По заявлению главного санитарного врача Минска обязательный масочный режим должен соблюдаться неукоснительно: «как для персонала, так и для посетителей объектов». И добавила, что так же безоговорочно должны контролироваться и соблюдаться другие противоэпидемические меры, оговоренные санэпидслужбой столицы.

- Не нужно забывать носить маски в общественных местах, транспорте. Мы не знаем, кто рядом с нами, здоровый человек или больной, а маска - барьер, который защищает нас от попадания в организм инфекции, - напомнила Ермак.

Что касается нарушений масочного режима и его нарушителей, то чаще всего ими становятся объекты торговли и общепита. За отсутствие масок административно наказывают руководителей, а работу объектов приостанавливают «до устранения замечаний».

- В последнее время сотрудники магазинов стали меньше обращать внимание на соблюдение масочного режима и противоэпидемических мероприятий, - заявила Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.

И сообщила, что с 31 марта в Минске начнется масштабный мониторинг торговли и общепита. Проводить его будут администрации районов столицы и профильные городские службы.

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