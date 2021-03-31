Снега не ждали? Погода в Беларуси на Пасху у католиков, 3-4 апреля

Католики отметят Пасху при прохладной погоде Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй месяц весны начался с переменчивой погоды: то солнце, то дождь, то майское тепло, то мартовская прохлада. А с ближайших выходных, когда католики и протестанты будут отмечать Воскресение Христово, вообще похолодает.

В субботу, 3 апреля, когда верующие будут освящать в костелах пасхальную пищу, возможен дождь и даже мокрый снег и всего от 4 до 7 градусов тепла. Вечером в субботу, когда прихожане отправятся в храмы на первые Пасхальные службы, температура воздуха опустится еще больше, ветер будет северным и северо-западным, а в пасхальную ночь местами ожидаются заморозки.

На Пасху, 4 апреля, погода тоже прогнозируется не очень благоприятной. Днем в воскресенье - от 3 до 7 градусов тепла, в некоторых регионах возможны осадки, местами - мокрый снег.

Ожидается, что в начале недели погода немного улучшится - осадки прекратятся, но теплее пока не станет. Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней на сайте Белгидромета pogoda.by. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически компьютером без контроля и корректировки синоптика и может изменяться.