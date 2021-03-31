Минздрав прокомментировал ЧП с питьевой водой в Бешенковичах, где отравились дети

Сейчас специалисты выясняют, что "отравило" воду в Бешенковичах. Фото:pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Бешенковичах произошла авария на водопроводных сетях и о том, что из-за существенного ухудшения шесть детей были госпитализированы.

Вечером 31 марта официально ситуацию прокомментировали в Минздраве. В пресс-службе ведомства заявили, что ЧС с водой в Бешенковичах взято под контроль. И добавили, что эпидемиологическое расследование проводится санэпидслужбой Витебщины, взяты пробы питьевой воды из городского поселка для лабораторных исследований.

- Сегодня же (Прим.: в среду, 31 марта) на место аварии была направлена группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава, - уточнили в ведомстве.

Причины изменения качества воды в худшую сторону пока выясняются. С жалобами на рвоту, диарею, повышение температуры к врачам обратился ряд жителей Бешенковичей. А в Бешенковиской ЦРБ продолжают лечиться несколько детей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ситуация остается на контроле специалистов Минздрава Беларуси.

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