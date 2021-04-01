Мальчик на самокате поехал через дорогу на красный свет и попал под колеса машины. Фото: ГАИ
Восьмилетний ребенок получил травмы, попав в ДТП на проспекте Газеты «Звезда» в Минске. Об этом сообщили в ГАИ.
– По предварительной информации, вчера около 19 часов 55 минут водитель автомобиля Subaru двигался по пр. Газеты «Звезда» со стороны ул. Алибегова в направлении ул. Голубева и совершил наезд на 8-летнего ребенка. Мальчик на самокате пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, – рассказали подробности в ГАИ.
Ребенка с травмами доставили в больницу. Проводится проверка.
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