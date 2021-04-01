США возобновят санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий. Фото: belneftekhim.by

Соединенные Штаты Америки намерены возобновить санкции против девяти белорусских предприятий, которые они приостановили в 2015 году. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. С того момента приостановка ограничительных мер продлевалась уже несколько раз.

– Мы все так же хотим видеть Беларусь независимой, процветающей демократической страной. Однако события, связанные с фальсификацией президентских выборов в 2020 году, насилие и тактика репрессий, а также наличие более 300 политических заключенных игнорировать нельзя, – пояснил Прайс.

Он уточнил, что причина возобновления санкций – ситуация с правами человека в стране и действия властей в отношении оппозиции.

Прайс напомнил, что Минфин США с 2015 года выдал и ежегодно продлевает лицензию, которая разрешает операции с 9 государственными предприятиями Беларуси.

– Тогда мы сделали это из-за заметного прогресса в области прав человека, и в частности из-за освобождения всех политических заключенных. К сожалению, с того времени ситуация с правами человека ухудшилась. Возможно, это худший момент в истории независимой Беларуси, – отметил Прайс, говоря о нынешней обстановке в республике.

Он добавил, что продление приостановки ограничительных мер скоро истечет, если в Беларуси не освободят политзаключенных, то санкции вступят в силу.

– Госдепартамент не в состоянии рекомендовать еще одно продление [приостановки действия этих рестрикций]. Особенно в свете мнения Конгресса [США], выраженного в [санкционном] законе о суверенитете и демократии Белоруссии от 2020 года. Текущие продления [отмены этих рестрикций] истекут 26 апреля, – заявил американский дипломат.

Санкции намерены возобновить в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно».

— Но этот шаг обратимый. Мы призываем к полному освобождению всех политических заключенных без предварительных условий и прекращению насилия властями в отношении белорусского народа. Мы также продолжаем призывать власти взять на себя обязательство по проведению значимого диалога с политической оппозицией под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в целях проведения свободных и справедливых выборов при независимом наблюдении, – заявил Прайс.

Читайте также:

Очень точечно: премьер-министр Беларуси рассказал, какими будут контрсанкции

Во вторник, 30 марта, стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий введение запрета на ввоз в Беларусь отдельных категорий товаров (подробности).

Евросоюз рассмотрит вариант расширения санкций в отношении белорусских властей

Министры иностранных дел стран ЕС также заявили о продолжении преследования гражданского общества со стороны белорусских властей (подробности).

Госдеп США ввел визовые санкции против 43 белорусских чиновников: силовиков, судей и даже педагогов в вузах

Также власти США прокомментировали обыски в БАЖ и лишенном регистрации правозащитном центре «Весна», и приговор для журналисток «Белсата» (подробности).