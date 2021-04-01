Как выглядят самые трендовые брюки на весну и лето 2021, показала модный эксперт

Брюки с лампасами – это хит сезона «весна-лето 2021». Фото: pixabay
Телеведущая и модный эксперт Эвелина Хромченко показала брюки, которые, по ее словам, будут актуальны в сезоне «весна-лето 2021». Своими советами она поделилась в эфире программы «Модный приговор».
В частности, в одном из недавних выпусков Хромченко показала самый актуальный наряд этой весны, а также лета. По ее словам, это брюки с лампасами.
– Брюки с лампасами спортивного типа – это просто хит сезона «весна-лето 2021». Не иметь такие брюки в нынешнем сезоне, как минимум, обидно, – высказала мнение телеведущая.
Такие брюки позволяют сочетать в одном образе совершенно разные вещи. Фото: скриншот видео
Ранее она также отмечала, что брюки с лампасами – это уже элемент базового гардероба. Благодаря их универсальности в одном образе можно сочетать совершенно разные вещи.
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