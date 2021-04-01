Арестован подполковник КГБ, передававший информацию Telegram-каналам. Фото: скриншот видео

Подполковник Алексей Хралович обвиняется в «государственной измене». Его задержали. Об этом сообщается в фильме Манкурты», который показали в эфире ОНТ.

Создатели фильма утверждают, что осенью 2020-го в КГБ выявили «предателя», который намеревался передать за границу секретные данные. Им оказался подполковник Алексей Хралович. Его задержали и задействовали в оперативной игре с политэмигрантами.

Также в фильме утверждается, что аудиозаписи нескольких чиновников и приближенных к власти людей, которые в прошлом году были опубликованы, – это постановка («следственный эксперимент»), а Хралович якобы от этом не знал. Используя подполковника, КГБ пытался раскрыть пути эвакуации из Беларуси людей, которым грозил арест. Мужчина вел переговоры о своем отъезде, в итоге задержали группу людей, которая должна была ему помочь.

Кроме того, в фильме говорится об аресте капитана Дениса Урада, который дежурил в Генштабе и сфотографировал секретное письмо министра внутренних дел министру обороны, затем послал его одному из популярных Telegram-каналов.

И Ураду, и Храловичу грозят длительные сроки заключения.

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