Общенациональный локдаун вводят во Франции с 3 апреля. Фото: pixabay

Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса и действующие в 19 департаментах Франции, с 3 апреля будут распространятся на всю территорию страны. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в своем телеобращении к нации.

Такой карантин будет действовать четыре недели.

– Школьное расписание будет адаптировано, чтобы не оставлять наших детей одних. Конкретно это означает, что на следующей неделе школьные занятия будут проходить дома, – пояснил Макрон, его цитирует «РИА Новости».

Он добавил, что с 12 апреля начнутся двухнедельные весенние каникулы, затем дети вернутся в детские сады и начальные школы. Студенты колледжей и лицеев будут заниматься удаленно, а вернуться в классы смогут с 3 мая.

Добавим, что во время нынешнего карантина действуют более гибкие правила, чем в начале пандемии. В частности, закрыты магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, ограничены поездки между регионами.

С конца октября во Франции закрыты кафе, рестораны, бары, музеи, театры, кинотеатры.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, увеличивается количество заболевших и нагрузка на реанимации.

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