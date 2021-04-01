Стало известно, когда включат фонтаны в Минске

Сейчас их готовят к сезону: очищают и моют чаши, монтируют оборудование
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Открытие сезона фонтанов скоро состоится в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
«Все городские фонтаны включат 30 апреля. Сейчас их готовят к сезону: очищают и моют чаши, монтируют оборудование, производят наладку систем», – рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.
Напомним, что в прошлом году сезон фонтанов также начался 30 апреля. Работали 35 фонтанов. Отключают их обычно в конце сентября. В 2020-м году последним работать прекратил светомузыкальный фонтан на Свислочи.
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