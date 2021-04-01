МИД Литвы предлагает забрать у Беларуси находящийся под санкциями ЕС санаторий в Друскининкае

МИД Литвы предлагает забрать находящийся под санкциями ЕС санаторий «Беларусь» Фото: delfi.lt
Литва может забрать у Минска в свою собственность находящийся под санкциями ЕС санаторий «Беларусь». Он расположен в городе Друскининкай. С такой инициативой 31 марта выступил на заседании парламентского комитета по социальным делам и труду заместитель министра иностранных дел балтийской республики Мантас Адоменас.
– Необходимо упразднить эту аномалию международных отношений с собственностью Беларуси на нашей территории и взять санаторий под контроль Литвы, – сказал он.
Дело в том, что работающий в Литве банк скандинавского капитала Swedbank заморозил в декабре прошлого года счет санатория как собственности Беларуси, мотивировав это применением санкций Евросоюза против Минска. Ограничения наложили на него в связи с тем, что это подведомственная организация Управления делами президента Беларуси. Сотрудники санатория уже несколько месяцев не получают зарплату.
В штате, по данным портала delfi, примерно 400 человек, из которых почти 350 – это литовские граждане. Для многих зарплата была единственным источником дохода.
Тем временем главный врач санатория Илья Епифанов прокомментировал ситуацию в здравнице. По его словам, работники не получали зарплату с начала года, сейчас собирают подписи под петицией, чтобы передать ее президенту Литвы.
Кроме того, он высказал свое мнение по поводу предложений замминистра Адоменаса.
– Что касается предложений вице-премьера МИД, чтобы передать санаторий из ведения Беларуси в Литву, то это нарушение всех международных прав: об этом можно говорить, об этом можно мечтать, – считает Епифанов, его цитирует Sputnik.by.
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